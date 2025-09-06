Венелина Поптолева загуби първия си мач на световното първенство по бокс

Българката Венелина Поптолева отстъпи в първия си мач в категория до 51 килограма при жените на световното първенство по бокс в Ливърпул, Англия.

Европейската вицешампионка Поптолева загуби от носителката на Световна купа Макси Кльоцер (Германия) с 2:3 съдийски гласа.

Днес предстои още един двубой с българско участие. Във вечерната сесия втората си среща ще проведе Радослав Росенов. Седемкратният европейски шампион и четиркратен носител на Купа „Странджа“ ще се изправи срещу Махамадали Гасимзада.