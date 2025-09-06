БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над...
Чете се за: 02:05 мин.
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в...
Чете се за: 02:37 мин.
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

Венелина Поптолева загуби първия си мач на световното първенство по бокс

Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Поражение за българската боксьорка в Ливърпул.

Венелина Поптолева
Снимка: БФ Бокс
Българката Венелина Поптолева отстъпи в първия си мач в категория до 51 килограма при жените на световното първенство по бокс в Ливърпул, Англия.

Европейската вицешампионка Поптолева загуби от носителката на Световна купа Макси Кльоцер (Германия) с 2:3 съдийски гласа.

Днес предстои още един двубой с българско участие. Във вечерната сесия втората си среща ще проведе Радослав Росенов. Седемкратният европейски шампион и четиркратен носител на Купа „Странджа“ ще се изправи срещу Махамадали Гасимзада.

#Световно първенство по бокс в Ливърпул 2025 г. #Венелина Поптолева

Макс Верстапен ще потегли от първа позиция на "Монца" утре
Макс Верстапен ще потегли от първа позиция на "Монца" утре
Марк Маркес спечели спринта за Гран при на Каталуня в шампионата по мотоциклетизъм МотоGP Марк Маркес спечели спринта за Гран при на Каталуня в шампионата по мотоциклетизъм МотоGP
Чете се за: 01:40 мин.
Ландо Норис даде най-добро време в последната тренировка в Италия Ландо Норис даде най-добро време в последната тренировка в Италия
Чете се за: 00:57 мин.
Над 400 души взеха участие в 11-ото издание на София Екиден Маратон Над 400 души взеха участие в 11-ото издание на София Екиден Маратон
Чете се за: 03:47 мин.
Спортни новини 06.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 06.09.2025 г., 12:25 ч.
Божидар Саръбоюков: Нямам търпение за световното първенство Божидар Саръбоюков: Нямам търпение за световното първенство
Чете се за: 01:15 мин.

Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над шефа на полицията в Русе
Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над шефа на...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Денят на Съединението: Пловдив е център на тържествата за 140-годишнината от историческата дата Денят на Съединението: Пловдив е център на тържествата за 140-годишнината от историческата дата
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО) Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Зеленски покани Путин в Киев за преговори Зеленски покани Путин в Киев за преговори
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че нашите предци са...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Стефан Цветков, президент на Българската федерация по тенис: Късмет...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
