БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Венелина Поптолева и Радослав Росенов се качват на ринга за мачовете си от световния шампионат по бокс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

7-кратният европейски ще се боксира във втория си мач на турнира.

Венелина Поптолева
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Два мача с българско участие ни очакват днес на световното първенство по бокс в Ливърпул. Първа на ринга ще се качи Венелина Поптолева. В категория до 51 килограма европейската вицешампионка ще боксира срещу носителката на Световна купа Макси Кльоцер. Двубоят с германката е втори в програмата и се очаква да започне около 13:15 часа.

Във вечерната сесия втората си среща ще проведе Радослав Росенов. 7-кратният европейски шампион и 4-кратен носител на Купа „Странджа“ ще се изправи срещу Махамадали Гасимзада. Азербайджанецът е световен вицешампион за младежи. Сблъсъкът е предвиден да започне около 23:15 часа.

Свързани статии:

Радослав Росенов постигна отличен старт на световното първенство по бокс
Радослав Росенов постигна отличен старт на световното първенство по бокс
Националът откри българското участие на турнира.
Чете се за: 02:05 мин.
#Световно първенство по бокс в Ливърпул 2025 г. #Венелина Поптолева #Радослав Росенов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
3
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението
4
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят...
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен след решение на ВАС
5
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен...
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Други спортове

Никола Цолов остана 23-и в спринтовата надпревара за Гран при на Италия
Никола Цолов остана 23-и в спринтовата надпревара за Гран при на Италия
Морехон и Себахтин отпаднаха от световното по бокс Морехон и Себахтин отпаднаха от световното по бокс
Чете се за: 00:55 мин.
Спортни новини 05.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.09.2025 г., 20:50 ч.
Норис спечели втората свободна тренировка на "Монца" Норис спечели втората свободна тренировка на "Монца"
Чете се за: 01:27 мин.
Жоао Алмейда спечели 13-ия етап на Вуелтата Жоао Алмейда спечели 13-ия етап на Вуелтата
Чете се за: 01:37 мин.
Антоанета Стефанова записа първа победа на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ Антоанета Стефанова записа първа победа на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

България чества 140-ата годишнина от Съединението
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Съединението през историята на рода Шилеви от Голямо Конаре Съединението през историята на рода Шилеви от Голямо Конаре
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ) Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Вицепрезидентът Илияна Йотова: Да върнем доверието помежду си и в...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Отново на път за празниците: Очаква се засилен трафик в цялата страна
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Тръмп подписа указа за преименуването на Министерството на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Израелската офанзива в Газа: 12-етажна сграда беше срината със земята
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ