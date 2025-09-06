Венелина Поптолева и Радослав Росенов се качват на ринга за мачовете си от световния шампионат по бокс

Два мача с българско участие ни очакват днес на световното първенство по бокс в Ливърпул. Първа на ринга ще се качи Венелина Поптолева. В категория до 51 килограма европейската вицешампионка ще боксира срещу носителката на Световна купа Макси Кльоцер. Двубоят с германката е втори в програмата и се очаква да започне около 13:15 часа.

Във вечерната сесия втората си среща ще проведе Радослав Росенов. 7-кратният европейски шампион и 4-кратен носител на Купа „Странджа“ ще се изправи срещу Махамадали Гасимзада. Азербайджанецът е световен вицешампион за младежи. Сблъсъкът е предвиден да започне около 23:15 часа.