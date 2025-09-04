Радослав Росенов постигна отличен старт на световното първенство по бокс

Радослав Росенов започна по впечатляващ начин участието си на световното първенство по бокс. 7-кратният европейски шампион надигра по категоричен начин Довлет Муханов (Туркменистан). В категория до 60 килограма българинът се забавлява на ринга в Ливърпул и си заслужи мястото във втория кръг на турнира. С бърза игра с краката и точни попадения той грабна чист успех с 5:0 съдийски гласа.

Във втория кръг Радослав ще срещне Махамадали Гасимзаде. Двубоят с представителя на Азербайджан ще се играе в събота вечерта. Съперникът на българския национал е световен вицешампион за младежи.

Днес стана ясен и съперникът на Хавиер Ибаниес в категория до 55 килограма. Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж ще започне участието си на шампионата срещу Орландо Замора-Гарсия (САЩ).

В петък, 5 септември, предстоят още три срещи с българско участие. В категория до 85 килограма дебютантът Семион Болдирев ще се изправи срещу представителя на Италия Роберто Лици. Мачът е на ринг А в следобедната сесия и се очаква да започне около 16:30 часа.

Във вечерната програма ще видим още един дебютант на такъв форум – Ергюнал Себахтин. В категория до 50 килограма българският национал, който е европейски вицешампион, ще се качи на ринг Б срещу Мартин Молина (Испания). Двубоят се очаква да се проведе около 21:45 часа. Испанецът е бронзов медалист от световно първенство и европейски първенец.

Програмата с българско участие ще закрие Йордан Морехон, трети от европейско първенство. При най-тежките (+90 кг) той ще срещне на ринг А Данабиеке Байикевуци (Китай). Мачът е предвиден да се играе около 22:45 часа.