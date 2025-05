Ландо Норис се ориентира най-добре в хаоса и спечели спринта в Маями

Пилотът на Макларън Ландо Норис спечели спринтовото състезание за Гран при на Маями (САЩ) във Формула 1, осеяно с катастрофи и преминаващо от мокро до сухо трасе, изминавайки 18-те обиколки за 36:37.647 минути. Съотборникът на великобританеца и лидер в генералното класиране при пилотите Оскар Пиарстри завърши втори, на 0.672 секунди от победителя.

Люис Хамилтън от Ферари, победител в първия спринт за сезона в Китай, се нареди трети в хаотичната надпревара, с изоставане от 1.073 секунди.

С успеха Норис намали преднината на австралиеца до девет точки в генералното класиране на най-престижния шампионат по автомобилизъм.

Преди първия опит за старт на състезанието съотборника на седемкратния шампион - Шарл Льоклер, катастрофира по пътя си към стартовата решетка и пропусна спринта поради тежките щети, причинени на колата му.

Charles Leclerc hits the wall!!



With rain falling heavily, Leclerc sustains heavy damage on his way to the grid after contact with the wall#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/XGiaxPPuBq