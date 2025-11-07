Ландо Норис спечели единствената тренировка на "Интерлагос"

Ландо Норис беше най-бърз в единствената тренировка преди Гран при на Сао Пауло в Бразилия, след като изпревари конкурента си за титлата и свой съотборник в отбора на Макларън Оскар Пиастри в самия край. Британецът постигна време 1:09.975 минута, оставяйки австралиеца втори с изоставане от 0.023 секунди.

Норис води пред Пиастри с 1 точка във временното класиране при пилотите, а до края на сезона във Формула 1 остават само четири състезания.

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен също все още е в битката за титлата, намирайки се на трето място в подреждането. Нидерландецът даде едва 17-о време в тренировката, след като беше с 1.393 секунди по-бавен от Ландо Норис. Съотборникът му в Ред Бул Юки Цунода се завъртя по време на сесията и остана последен, 20-и.

Пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Льоклер също завършиха близо до дъното в подреждането, като британецът също се завъртя в края и се нареди предпоследен, а монегаскът завърши пред него на 18-а позиция.

Нико Хюлкенберг от Кик Заубер, който спечели първия си подиум на "Силвърстоун" тази година, изненадващо се класира трети в квалификацията, на 0.619 секунди от времето на лидера, а съотборникът му Габриел Бортолето беше пети.

Квалификацията за спринта предстои по-късно тази вечер на пистата "Интерлагос". Основният старт за Гран при на Бразилия ще се проведе в неделя.