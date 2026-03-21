Ланс се върна на върха в Лига 1 с домакински успех над Анже

Ланс има два мача повече от втория ПСЖ.

Флориан Товен вкара един гол и направи две асистенции, а Одсон Едуар се разписа два пъти за успеха на Ланс срещу гостуващия Анже с 5:1 в мач от 27-ия кръг на футболното първенство на Франция. Така тимът изпревари Пари Сен Жермен и се завърна на върха в Лига 1.

Ланс се стреми към първа титла от 1998 година насам, но през последните седмици допусна загуби от Лориен и Монако. Въпреки това, отборът ясно заяви намеренията си с убедителна победа над Анже, който е загубил пет от последните си шест мача от лигата.

Товен откри резултата в 13-ата минута с четвъртия си гол в шест срещи. След това той даде пас на Едуар, за да направи резултата 2:0. Мамаду Сангаре добави третия гол точно преди почивката. Едуар вкара за 4:0 три минути след началото на второто полувреме, след като получи перфектно подаване от Товен. Въпреки че Ланрой Машин върна едно попадение за Анже 14 минути по-късно, това не беше нищо повече от утеха. Матийо Удол възстанови преднината на Ланс с пети гол.

Резултатът даде на домакините две точки преднина пред ПСЖ, който има два мача по-малко. Анже е на 12-а позиция с 32, далеч от борбата за места в Европа, но доста над зоната на изпадащите.

