Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Лавина взе три жертви в италианската провинция Южен Тирол

Лавината в северната италианска провинция Южен Тирол взе три жертви, след като жена, цитирани от ДПА.

Лавината е засегнала около двадесет скиори на височина от близо 2450 метра, съобщиха планинските спасителни служби. Някои от скиорите са успели да се измъкнат от снега, но близо 10 други са били завлечени, а в някои случаи дори заровени няколко метра под снега.

Шестдесет и две годишен планински водач от Южен Тирол и 56-годишен мъж бяха намерени мъртви на мястото, а 26-годишна италианка, която също е била открита, е починала по-късно в болница.

Няколко от затрупаните скиори са били оборудвани със спасителни датчици, което е улеснило спасителните операции.

На мястото на инцидента са били изпратени повече от 60 спасители с хеликоптери.

С този инцидент броя на жертвите, загинали при злополуки с лавини в Европа през този зимен сезон от октомври миналата година, достигна 128 души.

