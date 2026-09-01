Лазар Самарджич порази Болоня в последната секунда и донесе драматична победа на Аталанта

Аталанта постигна драматична победа с 1:0 над Болоня в последния двубой от втория кръг на Серия А. Лазар Самарджич се превърна в герой за тима от Бергамо с попадение в 96-ата минута, когато с мощен удар от далечна дистанция изненада Лукаш Скорупски и донесе трите точки на домакините.

Успехът дойде трудно за отбора на Маурицио Сари, който през голяма част от срещата отстъпваше игрово на своя съперник. Болоня създаде по-чистите положения, Марко Карнезеки направи няколко ключови спасявания, а Николо Камбиаги удари и греда.

Гостите започнаха по-активно и още в осмата минута Камбиаги се възползва от грешка на Одилон Косуну, освободи си пространство и стреля по диагонала, но Карнезеки се намеси. Десет минути по-късно Федерико Бернардески също опита късмета си от дистанция, но не намери очертанията на вратата.

Болоня продължи да бъде по-настоятелният отбор. В 21-ата минута Алхасан направи силен индивидуален пробив по фланга и изпрати опасна топка в наказателното поле, но защитата на Аталанта се справи. Постепенно домакините успяха да изнесат играта по-напред, макар че трудно достигаха до чисти ситуации пред Скорупски.

В 31-ата минута Роберто Пиколи се пребори със съперник и опита удар, който премина покрай вратата. Първата част вървеше към нулево равенство, преди Болоня да създаде най-добрата възможност до почивката.

В 45-ата минута Бернардески изпрати великолепна топка към далечната греда, където Люис Фъргюсън остана непокрит. Шотландецът изглеждаше в отлична позиция да открие резултата, но Карнезеки направи страхотно спасяване и запази равенството.

След почивката картината не се промени особено и Болоня отново беше отборът, който създаваше по-опасните положения. В 52-ата минута Камбиаги проби навътре и отправи мощен удар с десния крак, който срещна страничната греда на вратата на Аталанта.

Маурицио Сари потърси промяна и в 56-ата минута пусна Елджиф Елмас и Никола Залевски на местата на Шарл де Кетеларе и Джакомо Распадори. Малко след това Доменико Тедеско също освежи нападението на Болоня с включването на Рикардо Орсолини и Артьом Довбик.

В 68-ата минута Сари направи ход, който впоследствие се оказа решаващ. Джанлука Скамака и Едерсон напуснаха терена, а на техните места се появиха Никола Кръстович и Лазар Самарджич.

Болоня продължи да търси победата, но получи неприятен удар в 80-ата минута, когато влезлият малко по-рано Орсолини получи контузия и трябваше да бъде заменен. Шест минути след това Довбик опита удар, но изпрати топката над напречната греда.

В 88-ата минута гостите отново бяха близо до попадението. Бернардески пое инициативата, навлезе навътре и стреля силно с левия крак, но Карнезеки се разтегна и отрази, за да запази Аталанта в мача.

Когато всичко изглеждаше решено и нулевото равенство беше само на секунди разстояние, Самарджич нанесе решителния удар. В 96-ата минута сръбският национал стреля с левия крак от над 30 метра, Скорупски не се намеси убедително и топката попадна във вратата за 1:0. Попадението предизвика бурни протести от страна на Болоня, тъй като дойде след изтичането на първоначално обявените четири минути добавено време.

Секунди по-късно Даниле Довери сложи край на двубоя и Аталанта взе трите точки по изключително драматичен начин, въпреки че Болоня беше по-опасният отбор в голяма част от срещата. За състава на Сари това беше втора победа от два мача и актив от шест точки, докато тимът на Тедеско остана без точка след първите два кръга.