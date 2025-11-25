БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Легендарният музикант на ABBA Ян Клинг почина на 85 години

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази
Легендарният музикант на ABBA Ян Клинг почина на 85 години
Слушай новината

На 85-годишна възраст почина музикантът от шведската група ABBA Ян Клинг. Синът му Матиас Клинг потвърди новината.

Ян Клинг често е работил с ABBA и свири на саксофон и флейта в албумите на групата "Arrival", "Voulez-Vous", "Super Trouper" и "The Visitors". Той е участвал и в записи с други известни артисти като Биорн Скифс, Джери Уилямс, Тед Гардещад и Моника Зетерлунд.

"Той винаги е бил скрито съкровище, но е бил част от много проекти", казва синът му Матиас, който е израснал през целия музикален период на баща си.

"Той винаги е имал страст към музиката. Още като млад тийнейджър е седял и е учил наизуст всички сола на Чарли Паркър. Такава способност е изключителна. Най-вече ще запомня любовта му към музиката", добави Матиас.

#ABBA #Ян Клинг #АББА #кончина

Последвайте ни

ТОП 24

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
1
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
2
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
3
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София
5
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
6
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Дъжд и сняг в неделя
6
Дъжд и сняг в неделя

Още от: Култура

„Андре Шение“ открива 55-ото издание на Фестивала на оперното и балетно изкуство в Стара Загора
„Андре Шение“ открива 55-ото издание на Фестивала на оперното и балетно изкуство в Стара Загора
Банско филм фест започна Банско филм фест започна
Чете се за: 01:22 мин.
Картина на Густав Климт беше продадена за 236 млн. долара на търг в Ню Йорк Картина на Густав Климт беше продадена за 236 млн. долара на търг в Ню Йорк
Чете се за: 02:52 мин.
Премиера на "Социално силните": Филм за учениците на физика Теодосий Теодосиев - Тео Премиера на "Социално силните": Филм за учениците на физика Теодосий Теодосиев - Тео
Чете се за: 01:30 мин.
Лили Иванова ще пее отново в парижката зала "Олимпия" на 24 май 2026 г. Лили Иванова ще пее отново в парижката зала "Олимпия" на 24 май 2026 г.
Чете се за: 01:27 мин.
Металдетектор и десетки артефакти са открити при акция в Айтоско (СНИМКИ) Металдетектор и десетки артефакти са открити при акция в Айтоско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са единствената възможност да млъкнат оръжията
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ) Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за край на войната в Украйна Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за край на войната в Украйна
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Кофите в ж.к. "Люлин" отново преливат, в кв....
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
Социалното министерство засилва борбата с фалшивите ТЕЛК решения
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Нападнатият в Скопие журналист Владимир Перев пред БНТ - какви са...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ