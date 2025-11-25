Легендарният музикант на ABBA Ян Клинг почина на 85 години

На 85-годишна възраст почина музикантът от шведската група ABBA Ян Клинг. Синът му Матиас Клинг потвърди новината.

Ян Клинг често е работил с ABBA и свири на саксофон и флейта в албумите на групата "Arrival", "Voulez-Vous", "Super Trouper" и "The Visitors". Той е участвал и в записи с други известни артисти като Биорн Скифс, Джери Уилямс, Тед Гардещад и Моника Зетерлунд.

"Той винаги е бил скрито съкровище, но е бил част от много проекти", казва синът му Матиас, който е израснал през целия музикален период на баща си.

"Той винаги е имал страст към музиката. Още като млад тийнейджър е седял и е учил наизуст всички сола на Чарли Паркър. Такава способност е изключителна. Най-вече ще запомня любовта му към музиката", добави Матиас.