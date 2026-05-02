Лейкърс довършиха започнатото срещу Хюстън в плейофите на НБА (ВИДЕО)

Чете се за: 05:10 мин.
"Езерняците" подчиниха "ракетите" за първи полуфинал на Запад от 2023 година отвъд океана.

лейкърс довършиха започнатото хюстън плейофите нба видео
Лос Анджелис Лейкърс си проправи път до Топ 4 в плейофите на НБА. Селекцията на Джей Джей Редик постави на колене Хюстън Рокетс с 98:78 в шестата четвъртфинална среща от Западната конференция, изиграна в „Тойота Сентър“. „Езерняците“ демонстрираха нужната стабилност в дефанзивен план, а в хода на първото полувреме сътвориха мощна серия, чрез която стигнаха до ключовия успех и разочароваха състава, воден от Име Удока.

По този начин калифорнийският тим приключи серията от първия кръг в елиминациите срещу 4:2 победи и намери място на полуфиналите на Запад за първи път след 3-годишна пауза, когато претърпя разочарование срещу Денвър Нъгетс на финалите. В следващата фаза Лейкърс ще имат доста по-сериозно изпитание, тъй като ще спорят с действащия шампион отвъд океана – Оклахома Сити Тъндър. Първият мач ще бъде изигран още в първите дни на новата седмица.

Тари Ийсън и Алперен Шенгюн обединиха усилията, за да поставят домакините на лидерската позиция в откриващите минути. Домакините постепенно влязоха в релси със съдействието на Остин Рийвс и Руи Хачимура, като именно двамата се погрижиха да провокират обрата и да им издействат 5-точков аванс в края на встъпителния период.

„Езерняците“ полетяха за начало на втората част и сътвориха мълниеносна серия от 16:2, дело на Леброн Джеймс и Джейк ЛаРейвиа, за да погледнат смело към победата още от този момент. „Ракетите“ се намираха в нокдаун и дори проблясъците, предизвикани от Рийд Шепърд и Шенгюн, не дадоха желания ефект да си стъпят на краката. Кратка лекция, сътворена от Краля, затвърди доминацията на калифорнийския тим, който се оттегли в съблекалнята при 49:31.

Рийвс, Хачимура и Джеймс дадоха да се разбере, че домакините няма да оставят съмнения в своето превъзходство и на старта на третата част. Амин Томпсън и Шенгюн направиха опит да запалят искрата за Рокетс, но и този път липсваха колебания в редиците на „езерняците“, които си извоюваха 16-точков актив след 36 минути игрово време. В заключителната четвърт калифорнийският тим спази традицията и отново бе пълен господар, за да ликува заслужени след финалната сирена.

Леброн Джеймс отново доказа, че възрастта е просто цифра и пое ролята на лидер. Краля окрили Лейкърс със своите 28 точки, 7 борби и 8 асистенции.

Руи Хачимура се разписа с 21 точки и 6 борби, включително и с 5 успешни стрелби отвъд дъгата. Остин Рийвс наниза 15 точки.

Амин Томпсън отговори за Хюстън с 18 точки и 8 борби. Алперен Шенгюн се отчете със 17 и 11 овладени под двата ринга топки, Тари Ийсън приключи с 14 и 5 овладени под двата ринга топки, Рийд Шепърд отбеляза 10 точки.

#Плейофи на НБА 2026 #Лос Анджелис Лейкърс #Хюстън Рокетс

