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Лекари от УМБАЛ - Бургас излекуваха дете с рядка бактерия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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лекари умбал бургас излекуваха дете рядка бактерия
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Лекари от УМБАЛ - Бургас за пореден път показаха как откриването на правилния причинител осигурява точно и щадящо лечение на дете с рядка инфекция. Случаят е от миналата седмица, когато в "Инфекциозно отделение" на УМБАЛ - Бургас постъпва 14-годишно дете. В хода на заболяването се развиват симптоми на менингит – температура, обърканост и силно главоболие. В микробиологичната лаборатория на болницата установяват, че менингитът е усложнение от листериоза – заболяване, причинено от бактерията Listeria monocytogenes (Листерия). Това помага за прилагане на персонализирана терапия и детето е изписано напълно възстановено, коментира началникът на Инфекциозно отделение д-р Иван Йотов.

Случаят е клиничен прецедент, тъй като листериозата е изключително рядка диагноза за България (средно между 5 и 15 случая годишно за цялата страна). Тя засяга предимно новородени, бременни жени и възрастни хора с отслабен имунитет. Проявата ѝ при 14-годишно дете се среща изключително рядко в медицинската практика.

Ключът към успешния изход в този случай се крие в максимата „точна диагноза – точно лечение“. Вместо да се разчита на сляпо изписване на широкоспектърни антибиотици, микробиолозите бързо изолират бактерията от проба от ликвор (гръбначномозъчна течност). Това дава възможност на лекарите в Инфекциозно отделение да проведат лечението с конкретен, таргетиран антибиотик, който действа директно върху листерията.

„Този случай е отличен пример за това как работи съвременната медицина. Когато установим точния причинител, прилагаме и точния медикамент. Така избягваме ненужното натоварване на детския организъм с излишни лекарства и ограничаваме антибиотичната резистентност“, каза д-р Калина Цанкова, началник на Микробиологичната лаборатория в УМБАЛ - Бургас.

За разлика от други екзотични бактерии, изолирани в болницата, листерията е добре позната в хранителната индустрия като „хладилна бактерия“. Тя се развива в готови за консумация продукти, съхранявани на студено (меки сирена, готови салати, пушена риба), и макар рядко да причинява инфекции при млади хора, прецизното ѝ доказване е решаващо за правилния избор на терапия.

Случаят допълва портфолиото на лабораторията от успешно разпознати редки патогени, сред които легионела и вибрио вулнификус.

#рядка бактерия #Бургас #УМБАЛ БУРГАС #лекари

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