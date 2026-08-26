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Леонид Шейнгезхит достигна втория кръг в Крушумлийска Баня

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Спорт
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Родният тенисист отказа Михаил Иванов, който премина през квалификациите.

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Снимка: БТА
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Българският тенисист Леонид Шейнгезихт се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

25-годишният състезател постигна комфортна победа срещу преминалия през квалификациите българин Михаил Иванов с 6:2, 6:2 след близо час и половина на корта.

Следващият съперник на Шейнгезихт ще бъде победителят от мача между французите Александър Обрио, поставен под номер 6, и Антони Фабр.

Друг българин в надпреварата на сингъл - Виктор Киров, отстъпи на третия поставен Антон Аржанкин (Русия) с 1:6, 1:6 за 78 минути.

По-късно днес и третият роден представител в надпреварата поединично - Джордж Лазаров, номер 7 в схемата, ще се изправи срещу местния квалификант Марко Николич.

В турнира при дуетите по-късно следобеда ще стартират четирима българи - Джордж Лазаров и Борислав Кирилов срещу Антон Аржанкин (Русия) и Кирилс Соколовс (Латвия), Леонид Шейнгезихт с Михаил Ходорченко (Русия) срещу Алекса Опарница (Сърбия) и Каир Варик (Индия), както и Михаил Иванов с Матис Рамис (Испания) срещу Парт Агарвал (Индия) и Джовани Чока (Италия).

#тенис турнир в Куршумлийска Баня #Михаил Иванов #Леонид Шейнгезихт

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