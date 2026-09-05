Левски брани перфектния си старт срещу амбициозния ЦСКА 1948

Левски приема ЦСКА 1948 в един от най-интригуващите двубои от осмия кръг на Първа лига. Срещата на стадион "Георги Аспарухов“ започва в 21:15 часа и противопоставя шампиона на България срещу тима, който завърши непосредствено зад него през миналия сезон.

"Сините“ влизат в мача като единствения отбор с пълен актив от началото на първенството. Съставът на Хулио Веласкес спечели всичките си седем срещи до момента и ще преследва осма поредна победа, с която да затвърди позицията си на върха.

Последният успех на Левски обаче дойде трудно. Столичани трябваше да правят обрат срещу Славия в най-старото столично дерби, като Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа донесоха победата с 2:1 през второто полувреме.

Трите точки срещу "белите“ бяха съпроводени и с неприятни новини за Веласкес. Никола Серафимов и Мехди Мубарик напуснаха принудително заради контузии и увеличиха проблемите в състава. Испанският специалист не може да разчита на половин дузина основни футболисти и ще трябва отново да прави промени по стартовата си единайсеторка.

Натоварената програма също е фактор за шампионите. Само няколко дни след срещата с ЦСКА 1948 на Левски предстои сблъсък с ЦСКА за Суперкупата на България, след което идват гостуването на Ботев Враца и началото на участието в основната фаза на Лига Европа срещу РБ Залцбург.

ЦСКА 1948 от своя страна пристига на "Герена“ с амбицията да сложи край на победната серия на лидера. Отборът на Александър Александров - Алвеша също започна силно сезона и продължава да бъде сред тимовете, които имат амбиции за челните позиции.

Съставът от Бистрица допусна първото си поражение за кампанията срещу Септември, но разполага с достатъчно качество и дълбочина, за да постави сериозно изпитание пред Левски. През последните сезони ЦСКА 1948 трайно се установи сред водещите отбори в първенството, а през миналата кампания стигна до второто място.

Днешният сблъсък връща и спомените от края на миналия сезон. Именно срещу ЦСКА 1948 Левски узакони своята 27-а шампионска титла. На 2 май "сините“ спечелиха с 1:0 на "Георги Аспарухов“, но успехът далеч не дойде лесно, след като гостите останаха в битката за изравняване до последния съдийски сигнал.

Четири месеца по-късно двата отбора отново се срещат на "Герена“, този път в различна ситуация и с обновени състави. Левски ще опита да запази стопроцентовия си актив въпреки кадровите проблеми, докато ЦСКА 1948 има възможност не само да прекъсне серията на шампиона, но и да съкрати дистанцията до върха.

Предпоставките са за сериозен тест за "сините“ преди натоварения им период в три различни турнира, а ЦСКА 1948 ще търси първата си победа над Левски от три години насам.