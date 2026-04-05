Левски гостува на Добруджа с мисъл за увеличаване на аванса в Първа лига

Лидерът в класирането Левски гостува на Добруджа в един от акцентите на 28-ия кръг в Първа лига. Двубоят на стадион „Дружба“ в Добрич е с начален час 17:00.

"Сините“ водят в подреждането с 65 точки и при успех могат да увеличат аванса си на върха пред Лудогорец. Възпитаниците на Хулио Веласкес са в серия от три поредни победи и уверено преследват титлата.

Домакините, водени от Ясен Петров, се представят стабилно у дома и вече се отдалечиха от зоната на изпадащите, въпреки последните две загуби.

В друг ключов двубой от програмата шампионът Лудогорец приема ЦСКА 1948, като тимът от Разград няма право на грешка в битката за първото място.

По-рано през деня Черно море посреща Славия, като варненци ще се опитат да запазят шансовете си за място в топ 4.





