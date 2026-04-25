Левски направи решителна крачка към титлата във волейбола

Левски София постигна втора поредна победа във финалната серия на мъжкото първенство по волейбол в България, след като се наложи с 3:0 (25:18, 25:21, 25:18) като гост на Нефтохимик 2010 в "Арена Бургас“.

Така столичният тим поведе с 2:0 успеха в серията, която се играе до три победи от пет мача. Третият двубой е насрочен за 29 април в София.

Домакините започнаха по-добре и взеха ранен аванс от 5:3, но „сините“ бързо обърнаха развоя до 8:5. Последва размяна на водачеството, преди Левски да поеме контрол и да затвори първия гейм при 25:18.

Втората част бе по-оспорвана, като разликата се задържаше минимална до решителните моменти. Гостите обаче направиха серия и поведоха с 21:16, след което спечелиха гейма с 25:21.

В третата част Нефтохимик 2010 остана близо в резултата до средата, но серия от четири поредни точки за Левски наклони везните окончателно. Столичани затвориха мача при 25:18 и се доближиха само на победа от титлата.

Най-резултатен за победителите бе Юлиан Вайзиг с 15 точки, Лазар Бучков добави 14, а Гордан Люцканов се отчете с 12.

За бургазлии Калоян Балабанов завърши с 11 точки.