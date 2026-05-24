Левски празнува своята 112-а годишнина

От ръководството на Левски поздравиха феновете си по случай рождения ден на клуба. На 24 май „сините“ празнуват 112-а годишнина.

Празничният ден ще премине с редица събития, като феновете ще имат възможност също да се снимат за спомен с титлата, която тимът спечели след дългогодишно прекъсване. Трофеят ще бъде изложен на стадион „Георги Аспарухов“.

Ето какво написаха от клуба:

Скъпи Левскари,

Днес е нашият ден. Днес е денят, в който любовта на поколения българи празнува своя рожден ден. Днес нашият „Левски“ става на 112. Основан от група млади идеалисти на светлия национален празник, кръстен на Апостола на свободата и орисан на величие.

Днес е ден, в който трябва да си спомним за всички онези личности в историята, които са изградили легендата за този клуб и са го превърнали в символ на чест, достойнство и непримирост.

Днес е ден и за поклон пред най-голямата сила на клуба – публиката. „Синята“ общност устоя на всяка буря на времето и не спря да се бори за своя клуб. Тази публика заслужи всички радостни мигове, които изживяхме през този сезон. Уверени сме, че най-доброто тепърва предстои.

Честит празник, Левскари!