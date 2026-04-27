Левски пусна допълнителни билети за столичния сблъсък с ЦСКА 1948

Ръководството на Левски пусна в продажба допълнителни билети за мача срещу ЦСКА 1948. Двубоят от 32-ия кръг на Първа лига (втори кръг в плейофната фаза на първата четворка) ще се играе на 2 май от 19:00 часа на стадион "Георги Асрарухов".

Пропуските с цена от 7.16 евро са за блок 26 в сектор "Г" на клубния стадион.

В деня на мача достъпът до сектора ще се осъществява от специално обособен вход в непосредствена близост до Вход 3 на Сектор А".

Билетите за останалите сектори бяха разграбени за часове днес от привържениците на Левски.

"Сините" имат аванс от 11 точки на върха на класирането пред ЦСКА 1948, а при успех в събота ще си гарантират спечелването на шампионската титла за първи път от 2009 година насам.