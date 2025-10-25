Левски срещу Добруджа тази вечер на стадион „Георги Аспарухов“

Левски и Добруджа се изправят един срещу друг днес в двубой от 13-ия кръг на Първа лига. Мачът започва в 18:00 часа на стадион „Георги Аспарухов“, а главен съдия ще бъде Геро Писков.

„Сините“ влизат в срещата с амбиция да продължат добрата си серия у дома и да затвърдят позицията си в първата половина на класирането. Добруджа обаче идва мотивирана да изненада и да вземе важни точки като гост.

Очаква се силна атмосфера по трибуните и динамичен мач с много битка за центъра. Феновете и на двата тима са настроени за емоционален съботен футбол.