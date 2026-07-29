Леярна за камбани в Австрия съчетава вековни традиции с модерни технологии

Една от последните леярни за камбани в Европа използва съвременни технологии, за да запази вековния занаят на леенето, пише Асошиейтед прес.

Леярната Grassmayr в Инсбрук, Западна Австрия, основана през 1599 г., продължава да произвежда камбани за църкви по света, като съчетава традиционни методи с технологии като 3D печат, лазерно сканиране и компютърни симулации.

"Някои неща са точно както преди 400 години. Но ние направихме много иновации. Особено през последните 20 години се променихме много", отбеляза Йоханес Грасмайр, който управлява семейния бизнес заедно с брат си Петер.

Производството на една камбана отнема между три и четири месеца. Дори с помощта на модерни инструменти проектирането и изработването на калъп за голяма камбана може да продължи до шест месеца.

При леенето на камбани с тегло от няколко тона разтопеният бронз създава огромно налягане върху формата. За да се избегне разрушаването ѝ, се използва висококачествена глина, подсилена със стоманени конструкции.

Според Йоханес Грасмайр най-важното при създаването на камбана е тя да бъде проектирана и изработена като музикален инструмент, а не просто като метален предмет.

Леярната е оцеляла през вековете, преминавайки през войни, глад, епидемии и икономически кризи. Днес обаче производството на камбани е изправено пред нови предизвикателства – намаляването на броя на новите църкви, повишените разходи за енергия и поскъпването на суровините.

Основен разход при изработката на качествени камбани е бронзът, който трябва да съдържа около 80 процента мед и 20 процента калай. По думите на Грасмайр цената на бронза се е увеличила от около 8 евро за килограм преди няколко години до 23 евро днес.

За да компенсира промените на пазара, семейство Грасмайр все повече се насочва към реставрирането на стари камбани. По данни на компанията в леярната са възстановени стотици повредени камбани от 12 европейски държави.

Камбани, произведени в Grassmayr, се намират в над 100 страни, включително Япония и САЩ. Сред най-големите творения на леярната е камбаната за Националната катедрала на Румъния в Букурещ, отлята през 2016 г. Тя е висока 3,3 метра и тежи над 25 тона.