Лиа Каратанчева е на четвъртфинал на турнир в САЩ след спасен мачбол

Българската тенисистка Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнирa на червени кортове в Бонита Спрингс (САЩ) с награден фонд 100 хиляди долара.

Българката и Анна Роджърс (САЩ), поставени под номер 2 в схемата, победиха след обрат Ана София Санчес (Мексико) и Ясмин Ортенци (Аржентина) с 4:6, 6:0, 13-11 за 74 минути на корта.

В шампионския тайбрек Каратанчева и Роджърс поведоха с 4:1, след което съперничките им изравниха и дори стигнаха до мачбол при 9:8. Българката и американката го спасиха и със серия от три поредни точки затвориха двубоя.

Следващите им опонентки ще бъдат Габриела Ли (Румъния) и Барбора Палицова (Чехия).

На единично Каратанчева отпадна на старта след поражение от квалификантката Мел Елизабет Гонсалес (Еквадор) с 4:6, 2:6.