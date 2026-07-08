Лиа Каратанчева направи обрат и се класира за втория кръг на тенис турнира на клей в Хага

Лиа Каратанчева достигна до втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Хага (Нидерландия) с награден фонд 60 хиляди долара.

22-годишната българка, която премина успешно през квалификациите, победи след обрат друга квалификантка – Ива Приморац (Хърватия), с 5:7, 6:1, 6:3 в мач, продължил два часа и шест минути.

Каратанчева започна добре откриващия сет, пробивайки още в първия гейм, но до края допусна два брейка и изостана в общия резултат.

Във втората част обаче българката игра далеч по-силно и даде само един гейм на съперничката си, за да си даде шанс да спори за победата в решаващ сет. В него и двете загубиха по две от подаванията си, но с ключов пробив в осмия гейм Каратанчева дръпна с 5:3, след което затвори мача на собствен сервис.

Съперничка на българката в следващия кръг ще бъде Хлое Паке (Франция), бивша номер 96 в световната ранглиста.

Каратанчева ще започне утре участието си в надпреварата на двойки директно от четвъртфиналите в тандем с полякинята Вероника Фалковска. Двете са водачки в схемата на дуетите и ще се изправят срещу Антония Стоянов (Нидерландия) и Мари Фогт (Германия).