Лиа Каратанчева обърна поставена в схемата и се класира за третия кръг в Амстелвеен

Лиа Каратанчева се класира за третия кръг на турнира по тенис на клей в Амстелвеен (Нидерландия) с награден фонд от 30 хиляди долара. Българската националка за „Били Джийн Кинг Къп“ елиминира поставената под №9 в схемата Витория Паганети (Италия) след успех с 6:1, 7:5 за час и 29 минути игра.

22-годишната Каратанчева демонстрира отлична игра още в началото на срещата и доминира в първия сет, който спечели убедително след три реализирани пробива.

Втората част предложи далеч повече интрига. Българката поведе с 3:1, но Паганети успя да обърне резултата до 5:3 и се доближи до изравняване на сетовете. Каратанчева обаче показа характер в решителните моменти, спечели четири поредни гейма, два от които на сервис на съперничката си, и затвори мача още от първата си възможност.

С успеха българката си осигури място в третия кръг на надпреварата, където ще се изправи срещу победителката от двубоя между шестата поставена Мартина Колменя (Италия) и Нели Валберг (Швеция).