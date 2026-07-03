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Лиа Каратанчева отпадна на четвъртфиналите в Амстелвеен

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Спорт
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Българката отстъпи на румънката Мария Сара Попа в два сета на турнира на клей в Нидерландия

Лиа Каратанчева отпадна на четвъртфиналите в Амстелвеен
Снимка: БТА
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Лиа Каратанчева приключи участието си на турнира по тенис на клей в Амстелвеен, Нидерландия, с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната българка загуби на четвъртфиналите от поставената под №14 Мария Сара Попа от Румъния с 3:6, 4:6 след час и 54 минути игра.

Попа започна по-силно срещата и реализира два ранни пробива, за да поведе с 4:0 в първия сет. Каратанчева опита да се върне в частта, като спаси три сетбола и намали до 3:5, но румънката направи нов пробив и затвори сета.

Втората част беше по-равностойна, като двете тенисистки печелеха подаванията си до 4:5. В десетия гейм Попа стигна до решителен пробив и сложи край на участието на Каратанчева в надпреварата.

#тенис турнир в Нидерландия #Лиа Каратанчева

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