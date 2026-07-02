Лиа Каратанчева с трета поредна победа на турнир в Нидерландия

Българската тенисистка Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на единично на турнира на клей в Амстелвеен (Нидерландия) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната състезателка поведе с 6:0, 1:0, след което съперничката й Нели Валберг (Швеция) се отказа да продължи мача поради контузия.

Във втория кръг Каратанчева елиминира поставената под номер 9 Витория Паганети (Италия) с 6:1, 7:5.

В спор за място на полуфиналите тя ще играе с победителката от двубоя между номер 4 Брит Дю Пре (Нидерландия) и Мария Сара Попа (Румъния).