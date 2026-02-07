Лиа Каратанчева спечели титла на двойки на турнир в САЩ

Българската тенисистка Лиа Каратанчева спечели титлата на двойки на турнира на твърда настилка в Орландо (САЩ) с награден фонд 60 хиляди долара.

Софиянката и Анита Сахдиева (Украйна), поставени под номер 4, победиха на финала Таиса Грана Педрети (Бразилия) и Ноелия Себайос Мелгар (Боливия) с 6:3, 6:4 за час на корта.

22-годишната Каратанчева и Сахдиева поведоха с 4:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част направиха пробив в третия гейм, който се оказа достатъчен за крайната победа.

Българката завоюва първа за годината и общо осма титла в кариерата си на двойки от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).