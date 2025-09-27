БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лиа Любенова зае 24-о място в турнира по фигурно пързаляне за Гран При на Баку

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

В същия турнир при юношите Деян Михайлов завърши на 14-а позиция.

Лиа Любенова зае 24-о място в турнира по фигурно пързаляне за Гран При на Баку
Снимка: БТА АРХИВ
Слушай новината

Лиа Любенова завърши на 24-о място в крайното класиране при девойките на турнира по фигурно пързаляне от сериите Гран При в Баку (Азрбайджан).

Възпитаничката на Даниела Величкова и клуб Елит е със сбор от 112.88 точки, след като беше 23-а в кратката и 24-а във волната програма.

Тя изигра предпазливо волната си програма по отношение на техническите елементи, но получи добри оценки за компоненти.

Златния медал спечели корейката Юсеон Ким със 185.99 точки. Тя бе четвърта в кратката програма, но спечели волната, в която бе включила и троен аксел, и това й бе достатъчно за победата.

В същия турнир при юношите Деян Михайлов завърши на 14-а позиция.

#Лиа Любенова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
2
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
3
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
4
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
5
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
6
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Други спортове

България с трети финал на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (Унгария)
България с трети финал на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (Унгария)
Спортни новини 27.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 27.09.2025 г., 12:25 ч.
Франческо Баная спечели спринта в MotoGP преди Гран при на Япония Франческо Баная спечели спринта в MotoGP преди Гран при на Япония
Чете се за: 01:57 мин.
Валентина Георгиева и Кевин Пенев се класираха за финалите на Световната купа в Унгария Валентина Георгиева и Кевин Пенев се класираха за финалите на Световната купа в Унгария
Чете се за: 00:40 мин.
Спортни новини 26.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 26.09.2025 г., 20:50 ч.
България с 21 финала на турнира по скокове на батут във Варна България с 21 финала на турнира по скокове на батут във Варна
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.
Национални отбори
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски" Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Йотова: Министри, които не участват в държавни делегации, не си...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
България на финал (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
"Лекари без граници" преустанови основните си медицински...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Иран: САЩ предадоха дипломацията, но страните от ЕС я погребаха
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ