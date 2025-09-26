България с 21 финала на турнира по скокове на батут във Варна

Страхотно представяне на младите надежди на България в международния турнир по скокове на батут за подрастващи. Страната ни има 21 финалa на на надпреварата, която се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна. Състезанието е съпътстващо на започващата утре Световна купа в този спорт.

Във възрастовата група 17-21 години за отличията в мъжкото направление ще се бори Цветин Стоянов, който се класира сред най-добрите 8 с седми резултат от 94.11 точки (43.41 точки за задължителна комбинация и 50.70 за волна).

В женското направление до борбата за медалите достигнаха Микаела Христова, която зае петата позиция в пресявките с общ резултат 89.68 точки (40.49 точки за задължителна комбинация и 49.19 за волна), и Антония Тодорова със седми резултат от 49.30 точки (43.63 точки за задължителна комбинация и 5.6 за волна).

При 15-16-годишните момчета страхотно представяне записаха Калоян Петров и Мартин Димитров, които утре ще участват и в надпреварата за Световната купа. Петров се класира за финала с втори резултат от 102.20 точки (48.87 точки за задължителна комбинация и 55.33 за волна), а Димитров влиза с шеста по сила оценка от 97.27 точки (44.46 точки за задължителна комбинация и 52.81 за волна).

При девойките Марияна Узунова, която също е заявена за участие в Световната купа, спечели пресявките с актив от 96.12 точки (43.38 точки за задължителна комбинация и 52.74 за волна), а Диана Сарафова зае четвърти резултат, който също й дава право на участие във финала.

Във възрастовата група 13-14 години в първите осем се наредиха Александър Рачев, Виктор Янков, Преслава Пенчева, Кристина Колева и Цветелина Йоргова. В групата 11-12 години за медалите ще се борят Георги Беловодски, Георги Иванов, Борислав Илиев, Ивилин Маджаров и Михаил Енчев при момчетата и Никол Филипова, Елена Михайлова, Христина Христова и Никол Арнаудова при момичетата.

Финалите в индивидуалните дисциплини са в неделя, а утре турнирът продължава с квалификациите и финалите в синхронните скокове.