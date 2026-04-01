БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите в Нант

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Българката разгроми Кира Павлова с убедителна игра

лидия енчева класира четвъртфиналите нант
Снимка: БТА
Слушай новината

Българската тенисистка Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Нант с награден фонд 40 хиляди долара.

В среща от втория кръг 19-годишната българка постигна категорична победа с 6:2, 6:0 над Кира Павлова, която заема по-предна позиция в световната ранглиста.

Енчева демонстрира сериозно превъзходство, като пое инициативата във втората част на първия сет и реализира два пробива, за да поведе убедително. Във втория сет тя продължи да доминира, като още в началото проби подаването на съперничката си.

Ключов момент се оказа вторият гейм, в който българката отрази три възможности за рибрейк. Това пречупи съпротивата на Павлова, която до края на мача не успя да спечели нито един гейм.

В спор за място на полуфиналите Лидия Енчева ще се изправи срещу победителката от двубоя между Мона Бартел и Стефани Вишер.

По-рано през деня до четвъртфиналите в Нант достигна и Елизара Янева, която ще играе срещу Йелине Вандром за място в топ 4 на надпреварата.

#Лидия Енчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп"
Донски отпадна в квалификациите в Мадрид, Иванов започва от основната схема
Чете се за: 01:17 мин.
Чете се за: 01:37 мин.
Чете се за: 01:42 мин.
Чете се за: 01:17 мин.
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ