Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите в Нант

Българската тенисистка Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Нант с награден фонд 40 хиляди долара.

В среща от втория кръг 19-годишната българка постигна категорична победа с 6:2, 6:0 над Кира Павлова, която заема по-предна позиция в световната ранглиста.

Енчева демонстрира сериозно превъзходство, като пое инициативата във втората част на първия сет и реализира два пробива, за да поведе убедително. Във втория сет тя продължи да доминира, като още в началото проби подаването на съперничката си.

Ключов момент се оказа вторият гейм, в който българката отрази три възможности за рибрейк. Това пречупи съпротивата на Павлова, която до края на мача не успя да спечели нито един гейм.

В спор за място на полуфиналите Лидия Енчева ще се изправи срещу победителката от двубоя между Мона Бартел и Стефани Вишер.

По-рано през деня до четвъртфиналите в Нант достигна и Елизара Янева, която ще играе срещу Йелине Вандром за място в топ 4 на надпреварата.