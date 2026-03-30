Лидия Енчева се класира за основната схема на турнир за жени в Нант

Надпреварата е с награден фонд 40 хиляди долара.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за основната схема на турнира на твърда настилка в Нант (Франция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната Енчева разгроми във втория кръг на квалификациите с 6:2, 6:0 №417 в световната ранглиста София Шапатава (Грузия). Срещата продължи точно един час. Българката победи в първия кръг на пресявките представителката на домакините Дюн Весо с 6:7(3), 6:4, 7:6(4).

Друга националка на България, Елизара Янева, ще играе по-късно днес срещата си от първия кръг на основната схема срещу Ева Гереро Алварес (Испания).

#Лидия Енчева

