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Линда Носкова покори Берлин и спечели най-голямата титла в кариерата си

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Спорт
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Чехкинята надделя над Джесика Пегула във финала и триумфира на турнира от категория WTA 500 на тревни кортове

Линда Носкова покори Берлин и спечели най-голямата титла в кариерата си
Снимка: БГНЕС

Линда Носкова спечели титлата на престижния тенис турнир на трева от категория WTA 500 в Берлин с награден фонд от 1,2 милиона евро. На финала чешката тенисистка се наложи над американката Джесика Пегула с 6:4, 4:6, 6:3 след близо два часа игра.

21-годишната Носкова, която заема 13-ото място в световната ранглиста, демонстрира стабилност в ключовите моменти на двубоя и заслужено стигна до успеха срещу третата поставена в схемата.

Чехкинята впечатли със сервиса си, като реализира 11 аса и се възползва от три от осемте си възможности за пробив. Въпреки че Пегула успя да изравни резултата след спечелен втори сет, Носкова реагира по най-добрия начин в решителната трета част и затвори мача с 6:3.

Това е втора титла от WTA тура в кариерата на чешката състезателка и първа за сезон 2026. Успехът в Берлин идва само дни преди началото на Уимбълдън и затвърждава отличната форма на Носкова на тревна настилка.

#тенис турнир в Берлин 2026 #Линда Носкова

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