Лионел Меси влезе като резерва, а Аржентина победи Мавритания в контрола в Буенос Айрес

Световният шампион Аржентина се наложи с 2:1 над Мавритания в контролна среща, играна в Буенос Айрес. Така аржентинците все още нямат загуба в столицата, откакто отстъпиха пред Уругвай през ноември 2023 година. Капитанът на тима Лионел Меси влезе в игра като резерва в началото на второто полувреме.

Енцо Фернандес в 17-ата и Нико Пас в 32-ата минута осигуриха аванс от 2:0 за домакините до почивката. Крайното 2:1 оформи Джордан Льофор в четвъртата минута на добавеното време.

Тимът на Аржентина отново ще играе на терена на „Бомбонера“, когато се изправи срещу Замбия в сряда, докато продължава да се готви за защитата на титлата си от световното първенство.

В друг приятелски мач преди Мондиал 2026 отборът на Мароко направи равенство 1:1 срещу Еквадор в испанската столица Мадрид в първия си мач под ръководството на новия старши треньор Мохамед Уахби. Еквадор поведе с попадение на Джон Йебоа в 48-ата минута, а Неил Ел Айнауи, който пропусна дузпа за Мароко в 62-ата минута, реализира изравнителния гол в 88-ата.

Египет записа категоричен успех с 4:0 над Саудитска Арабия в Джеда, също в контрола, без Мохамед Салах в състава, но другият нападател от Висшата лига - Омар Мармуш, беше сред голмайсторите.