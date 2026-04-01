Лионел Меси записа гол и асистенция за рагромната победа на Аржентина над Замбия в контролна среща

Лионел Меси отбеляза гол и направи асистенция за Аржентина при разгромна победа с 5:0 над Замбия в приятелски мач преди световното първенство.

38-годишният Меси даде пас на Хулиан Алварес в четвъртата минута и след това вкара в 43-ата минута на стадион „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес, неговият 116-и гол в 198 участия за националния отбор на Аржентина. Публиката го аплодира на крака и го призова да помогне на Аржентина да спечели още една световна титла.

Николас Отаменди и Валентин Барко също вкараха за Аржентина, а Шанада от Замбия си вкара автогол.

Защитаващият титлата световен шампион предизвика известно безпокойство след слабата си игра миналия петък при победата с 2:1 над Мавритания. В навечерието на приятелския мач със Замбия, треньорът Лионел Скалони предупреди, че ако отборът не подобри представянето си, ще предприеме драстични мерки по отношение на състава от 26 играчи за световното първенство, който трябва да бъде представен до 30 май.

За последния домакински мач преди световното първенство Скалони започна със състав, подобен на този, който победи Франция на финала през 2022 г., с изключение на халфа Родриго Де Пол, който се възстановява от мускулна контузия и се представи слабо срещу Мавритания.

Аржентина, която също спечели световното първенство през 1978 и 1986 г., ще започне защитата на титлата си от Катар 2022 срещу Алжир на 16 юни в Група J, последван от мачове срещу Австрия на 22 юни и Йордания на 27 юни.