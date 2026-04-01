Почина големият композитор Михаил Белчев
Лионел Меси записа гол и асистенция за рагромната победа на Аржентина над Замбия в контролна среща

Аржентина се наложи с 5:0 на стадион „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес.

Лионел Меси отбеляза гол и направи асистенция за Аржентина при разгромна победа с 5:0 над Замбия в приятелски мач преди световното първенство.

38-годишният Меси даде пас на Хулиан Алварес в четвъртата минута и след това вкара в 43-ата минута на стадион „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес, неговият 116-и гол в 198 участия за националния отбор на Аржентина. Публиката го аплодира на крака и го призова да помогне на Аржентина да спечели още една световна титла.

Николас Отаменди и Валентин Барко също вкараха за Аржентина, а Шанада от Замбия си вкара автогол.

Защитаващият титлата световен шампион предизвика известно безпокойство след слабата си игра миналия петък при победата с 2:1 над Мавритания. В навечерието на приятелския мач със Замбия, треньорът Лионел Скалони предупреди, че ако отборът не подобри представянето си, ще предприеме драстични мерки по отношение на състава от 26 играчи за световното първенство, който трябва да бъде представен до 30 май.

За последния домакински мач преди световното първенство Скалони започна със състав, подобен на този, който победи Франция на финала през 2022 г., с изключение на халфа Родриго Де Пол, който се възстановява от мускулна контузия и се представи слабо срещу Мавритания.

Аржентина, която също спечели световното първенство през 1978 и 1986 г., ще започне защитата на титлата си от Катар 2022 срещу Алжир на 16 юни в Група J, последван от мачове срещу Австрия на 22 юни и Йордания на 27 юни.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Почина големият композитор Михаил Белчев
2
Почина големият композитор Михаил Белчев
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
4
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Световен футбол

Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
Линоел Меси и Луис Суарес донесоха равенство на Интер Маями при откриването на новия стадион Линоел Меси и Луис Суарес донесоха равенство на Интер Маями при откриването на новия стадион
Чете се за: 01:12 мин.
Истории от Световните първенства – 2002 Истории от Световните първенства – 2002
Чете се за: 18:52 мин.
Кристиано Роналдо се завърна в игра с два гола при успех на Ал-Насър Кристиано Роналдо се завърна в игра с два гола при успех на Ал-Насър
Чете се за: 02:25 мин.
Хамес Родригес прекара 72 часа в болница след контролата с Франция Хамес Родригес прекара 72 часа в болница след контролата с Франция
Чете се за: 01:22 мин.
Меси е под въпрос за първия мач на Интер Маями на новия стадион Меси е под въпрос за първия мач на Интер Маями на новия стадион
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
