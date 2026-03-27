Лионел Скалони: Вярвам, че за доброто на футбола е Меси да играе за Аржентина на световното първенство

Аржентинският специалист потвърди, че Лионел Меси ще играе в приятелските двубои срещу Мавритания (27 март) и Замбия (31 март).

Селекционерът на аржентинския национален отбор по футбол Лионел Скалони все още не е сигурен дали Лионел Меси ще играе на световното първенство в Северна Америка през лятото.

На Мондиала в САЩ, Канада и Мексико, „Албиселесте“ ще защитава титлата си от преди четири години в Катар, а осемкратният носител на „Златната топка“, който е и водещ реализатор в историята на тима със 115 гола, ще бъде ключов за състава на Скалони.

„Това е въпрос към него (Меси). Доколкото знам, вие вече знаете какво е моето мнение. Ще направя всичко възможно, за да бъде там. Вярвам, че за доброто на футбола, той трябва да играе. Не решавам аз. Зависи от него, неговата нагласа и физическо състояние“, заяви наставникът на Аржентина, цитиран от ESPN.

„Трудно е, защото не само аржентинците искат да го видят, всички искат да го видят. Аз искам да бъде там, но той ще реши. Той е заслужил правото си да вземе това решение на спокойствие. Ние не бързаме. Знаем, че каквото и да избере, ще бъде най-добро за отбора и за самия него. Надяваме се да бъде там“, добави Скалони.

Аржентинският специалист потвърди, че Лионел Меси ще играе в приятелските двубои срещу Мавритания (27 март) и Замбия (31 март), които ще се проведат на стадион „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес.

„Меси ще играе и в двата мача, но ще видим дали ще е от първата минута. Имаме още две срещи на собствена земя, а за всеки аржентинец това е прекрасна възможност да го види на терена и да се наслади на него“, завърши Скалони.

Аржентина започва защитата си на световните финали на 16 юни срещу Алжир, а останалите два отбора в група J са Австрия и Йордания.

