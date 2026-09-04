Ливърпул спечели гостуването си на Ипсуич с два гола на Александър Исак

Ливърпул победи Ипсуич с 2:0 в първия мач от 3-ия кръг на Висшата лига. Мърсисайдци стигнаха до трите точки с два гола на Александър Исак.

Мърсисайдци откриха резултата на стадион "Портман Роуд" в Ипсуич още в 6-ата минута. Коди Гакпо изведе Александър Исак в наказателното поле и шведът се разписа с плътен шут в близкия ъгъл.

Головата комбинация на мърсисайдци проработи отново три минути по-късно. Нидерландецът изведе своя съотборник на изгодна позиция и след серия от финтове нападателят удвои головата си сметка.

До края на първото полувреме Александър Исак изпрати топката в противниковата врата, но попадението бе не зачетено заради засада.

След почивката своя дебют направи лятното попълнение Брадли Баркола, който се появи на мястото на голмайстора Александър Исак.

В хода на втората част възпитаниците на Андони Ираола продължиха да контролират случващото се на терена и заслужено стигнаха до трите точки.

Ливърпул се изкачи до 5-ата позиция в подреждането с актив от 5 пункта. Ипсуич заема 13-ото място в класирането с 3 точки.