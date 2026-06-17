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Локомотив Авиа обяви привличането на разпределителя Добромир Димитров

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Спорт
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За последно разпределителят бе част от състава на испанския Лас Палмас

Локомотив Авиа обяви привличането на разпределителя Добромир Димитров
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Отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) се подсили с разпределителя Добромир Димитров, съобщиха от клуба, който през миналия сезон завърши на трето място в Супер Волей лигата.

За последно Димитров бе част от състава на испанския Лас Палмас, с който стана шампион на страната и достигна до 1/4-финалите в Шампионската лига.

"Един от най-опитните български разпределители, национал на България, участник на Олимпийски игри и състезател с богат международен опит. Радваме се, че ще бъде част от Локомотив Авиа и му пожелаваме много успехи с черно-белия екип", написаха от клуба.

Димитров прекара сезон 2024/2025 в редиците на бронзовия медалист на Супер Волей Нефтохимик 2010 (Бургас).

Преди това плеймейкърът бе част от италианския Ортона. Зад гърба си има сезон и половина в Хебър (Пазарджик).

През 2021/2022 защитава цветовете на ЦСКА. През 2020 г. печели титлата с Нефтохимик 2010 (Бургас), а след това е част от ПСК Локомотив (Пловдив).

Кариерата му е преминала още през италианския Перуджа, румънските Волей Мунисипал (Залъу) и КСМ (Букурещ) и др. Носил е и фланелката на втородивизионния италиански Тавиано, през 2017 г. вдига Купата на България с Добруджа 07 (Добрич), към който се присъединява след сезон в Ливан. Играл е и в Ирак. Прекарал е и няколко сезон в Пирин (Разлог), защитавал е и цветовете на КВК Габрово.

В отбора на пловдивчани за следващия сезон остава либерото Мартин Иванов.

#ВК Локомотив Авиа #Добромир Димитров

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