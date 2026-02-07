БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив (Авиа) се изравни с лидера Левски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Пловдивчани победиха с 3:1 гейма ЦСКА в пореден мач от НВЛ за мъже.

Локомотив Авиа
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Локомотив (Авиа) постигна 12-а победа през сезона в НВЛ за мъже, след като се наложи с 3:1 (25:23, 25:18, 26:28, 25:22) над ЦСКА в дербито от 15-ия кръг.

„Черно-белите“ се изравниха на върха на класирането с шампиона Левски с по 34 точки, но пловдивчани имат мач по-малко. ЦСКА остава трети с две точки по-малко.

Мачът започна изключително равностойно и първият гейм премина точка за точка. „Червените“ се откъснаха при 17:14, но домакините наваксаха и поведоха в края, за да спечелят с 25:23. Вторият гейм бе доминация за Локомотив – ранен аванс 12:4 се увеличи до 21:13 и частта завърши с 25:18.

ЦСКА се върна в играта в третия гейм, правейки серия от 5 поредни точки и взимайки частта с 28:26 след спасен мачбол. В решителния четвърти гейм резултатът беше равен 18:18, но Локомотив спечели три поредни разигравания, а ас на Кристиян Алексов затвори мача с 25:22.

В друг драматичен мач Дея спорт победи Пирин (Разлог) с 3:2 (20:25, 25:20, 19:25, 25:22, 16:14) в Бургас. Домакините наваксаха изоставанията си в тайбрека и триумфираха след 16:14. Валентин Братоев (22), Ерион Байрами (21) и Цветелин Цветанов (20) реализираха над 20 точки за победителите, а Мариян Наков от Пирин отбеляза впечатляващите 38, но усилията му не стигнаха. Дея спорт заема шесто място с 21 точки, а Пирин е седми с 19.

#НВЛ за мъже 2025/2026 #ВК Локомотив Авиа #ВК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
2
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник
6
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
3
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
4
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
6
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...

Още от: Български волейбол

Гледайте волейболното дерби ЦСКА - Левски в неделя по БНТ 3
Гледайте волейболното дерби ЦСКА - Левски в неделя по БНТ 3
Левски спечели категорично гостуването си на Монтана Левски спечели категорично гостуването си на Монтана
Чете се за: 02:20 мин.
Николай Къртев с принос за успеха на Монпелие, който излезе начело във волейболния елит на Франция Николай Къртев с принос за успеха на Монпелие, който излезе начело във волейболния елит на Франция
Чете се за: 00:52 мин.
Иван Димитров: Играхме цял мач с напрежение Иван Димитров: Играхме цял мач с напрежение
Чете се за: 01:07 мин.
Никол Накова: Победата над Славия ще повлияе доста положително на отбора занапред Никол Накова: Победата над Славия ще повлияе доста положително на отбора занапред
Чете се за: 01:47 мин.
Антон Петров: Гледаме мач за мач, защото съставът е експериментален Антон Петров: Гледаме мач за мач, защото съставът е експериментален
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Чете се за: 08:32 мин.
У нас
(Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го (Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го
Чете се за: 16:42 мин.
У нас
Крум Зарков е новият председател на БСП Крум Зарков е новият председател на БСП
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Към непознатото с колело: Историята на едно семейство-приключенци Към непознатото с колело: Историята на едно семейство-приключенци
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Възможно ли е мирно лято в Украйна?
Чете се за: 03:35 мин.
По света
След преговорите САЩ-Иран: Диалогът продължава, "червените...
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Скандално видео от Доналд Тръмп - показа Барак Обама като примат
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Повод за гордост за италианците: Вълненията около олимпийската...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ