Локомотив (Авиа) се изравни с лидера Левски

Локомотив (Авиа) постигна 12-а победа през сезона в НВЛ за мъже, след като се наложи с 3:1 (25:23, 25:18, 26:28, 25:22) над ЦСКА в дербито от 15-ия кръг.

„Черно-белите“ се изравниха на върха на класирането с шампиона Левски с по 34 точки, но пловдивчани имат мач по-малко. ЦСКА остава трети с две точки по-малко.

Мачът започна изключително равностойно и първият гейм премина точка за точка. „Червените“ се откъснаха при 17:14, но домакините наваксаха и поведоха в края, за да спечелят с 25:23. Вторият гейм бе доминация за Локомотив – ранен аванс 12:4 се увеличи до 21:13 и частта завърши с 25:18.

ЦСКА се върна в играта в третия гейм, правейки серия от 5 поредни точки и взимайки частта с 28:26 след спасен мачбол. В решителния четвърти гейм резултатът беше равен 18:18, но Локомотив спечели три поредни разигравания, а ас на Кристиян Алексов затвори мача с 25:22.

В друг драматичен мач Дея спорт победи Пирин (Разлог) с 3:2 (20:25, 25:20, 19:25, 25:22, 16:14) в Бургас. Домакините наваксаха изоставанията си в тайбрека и триумфираха след 16:14. Валентин Братоев (22), Ерион Байрами (21) и Цветелин Цветанов (20) реализираха над 20 точки за победителите, а Мариян Наков от Пирин отбеляза впечатляващите 38, но усилията му не стигнаха. Дея спорт заема шесто място с 21 точки, а Пирин е седми с 19.