Локомотив Новосибирск и Симеон Николов допуснаха нова загуба от Зенит Казан

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив Новосибирск загубиха полуфинал №3 в Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов отстъпиха драматично у дома пред над 5000 зрители от шампиона Зенит Казан с 2:3 гейма (27:29, 25:13, 20:25, 27:25, 9:15). Особено драматичен бе първата част, която гостите спечелиха с 29:27.

Така Зенит поведе в серията с 2-1 победи. Играе се до 3 успеха от 5 мача.

Четвъртата полуфинална среща ще се играе в неделя, 12 април, отново в Новосибирск.