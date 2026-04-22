Локомотив Пловдив разгроми Арда като гост и е с единия крак на финала за Купата

Локомотив Пловдив направи огромна крачка към финала за Купата на България, след като разгроми с 4:0 като гост Арда в първия полуфинален сблъсък. Успехът на "смърфовете“ в Кърджали на практика обезсмисля реванша, който при този резултат изглежда по-скоро протоколен.

Първото полувреме премина при равностойна игра, в която и двата отбора имаха своите шансове, но не успяха да ги реализират. Най-чистото положение за домакините се откри пред Уилсон Самаке още в началото, но ударът му премина встрани. Гостите също пропуснаха отлична възможност чрез Ефе Али, който не успя да засече остро подаване на Севи Идриз.

След почивката обаче Локомотив наложи сериозно превъзходство и реши всичко в рамките на няколко минути. В 52-ата минута Каталин Иту откри резултата, след като бе оставен непокрит при центриране от статично положение. Само десетина минути по-късно „смърфовете“ нанесоха втория си удар - Севи Идриз се разписа на празна врата след груба грешка в отбраната на Арда.

Домакините така и не успяха да реагират, а ситуацията за тях се влоши допълнително в края на срещата. В 89-ата минута Мартин Паскалев си отбеляза автогол, а в добавеното време Димитър Велковски също прати топката в собствената си врата след неразбирателство в защитата, оформяйки крайното 0:4.

Междувременно Арда имаше шанс поне да върне едно попадение, но мощен удар на Лъчезар Котев срещна напречната греда.

С категоричния успех Локомотив Пловдив на практика подпечата мястото си на финала, а реваншът изглежда като формалност предвид сериозния аванс на пловдивчани.