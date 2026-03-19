Почина легендарният синоптик Минчо Празников
С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Локомотив Пловдив си тръгна доволен от Шумен

Спорт
Дебютантът в НБЛ добави нов успех на сметката си.

Локомотив Пловдив добави втори пореден успех на сметката си в НБЛ. Баскетболистите на Асен Николов не се дадоха на Шумен след 94:83 в мач от 25-ия кръг. В "Арена Шумен" отборът от Пловдив постави шеметно начало, чрез което натрупа солидна преднина и до края тя остана непокътната, за да нанесат трето последователно поражение в шампионата за играчите на Росен Барчовски.

"Черно-белите" остават на четвъртото място в подреждането с 14 победи и 9 загуби, а "жълто-зелените" заемат последната 11-та позиция с 3 успеха и 19 поражения. На 22 март (неделя) Локомотив ще приеме Берое Стара Загора. От своя страна Шумен ще бъде домакин на Ботев 2012 в същия ден.

Гостите нямаха спиране зад дъгата на старта и съсипаха защитата на своите съперници чрез Грант Синтълтън, Калил Милър, Дъвъръл Рамзи и Томислав Минков. Верните решения в редиците на домакините липсваха и „черно-белите“ продължиха в същия дух, за да се изстрелят с 22 точки след 10 минути игра.

Стартът на втората част също се разви по вкуса на „смърфовете“, които отново не срещнаха проблеми да диктуват събитията на паркета. Усилията, комбинирани между Майкъл Уилямс и Джейлън Бар, дадоха надежди на „жълто-зелените“ за по-добро представяне, стопявайки изоставането сериозно изоставането им, но нова не спря новакът в шампионата да се изстреля при 51:39 на голямата почивка.

Шоу Андерсън, Рамзи и Милър направиха така, че отборът от Пловдив да не даде заден ход и при подновяването на играта. Въпреки че вдигна оборотите в нападение, шуменският тим удари на камък за нов щурм и гостите се отскубнаха с 13 точки в края на предпоследния период.

Ефективността и на двата отбора намаля във финалната десетка, особено в началото, като това не попречи на „черно-белите“ да опазят двуцифрения си актив. Наличието на Макъл Марш остави надежди на домакините, че могат да върнат интригата в края, когато редуцира пасива им до минус 10, но Милър ги уби на бърза ръка, пращайки окончателно успеха лагера на „смърфовете“.

Томислав Минков даде тон на Локомотив с 19 точки и 5 борби. Шоу Андерсън наниза 18 точки, включително и 4 успешни стрелби от далечна дистанция. Калил Милър записа 16 и 15 овладени под двата ринга топки, Дъвъръл Рамзи приключи с 14 и 11 асистенции. Грант Сингълтън има 13 точки, 5 овладени под двата ринга топки и 6 завършващи подавания.

Майкъл Марш отговори за Шумен с 24 точки и 7 борби. Джейлън Бар приключи с 19 и 12 овладени под двата ринга топки, Уилям Елис (7 овладени под двата копа топки) и Костадин Лазаров 8 асистенции.

