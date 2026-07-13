Локомотив Сф се разделя с халфа Симеон Славчев

Локомотив (София) се раздели с халфа на тима Симеон Славчев, съобщиха от клуба.

"Локомотив и Симеон Славчев се разделиха по взаимно съгласие. Славчев изигра общо 42 мача с червено-черната фланелка. Ръководството на Локомотив пожелава на Симеон Славчев много здраве, щастие и успехи в бъдеще", написаха от столичният клуб.

Славчев, който ще навърши 33 години през есента, е измъчван от постоянни контузии в последните години. Като юноша той е преминал през Септември и Славия, а след това е играл за Литекс, Левски и Локомотив (София) в България, както и за Спортинг Лисабон, Болтън, Аполон Лимасол, Лехия Гданск, Карабах и Виешиста Краков. Той има 25 мача за националния тим на България.