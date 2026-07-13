Новото попълнение на Арда Кърджали Виктор Попов: Похвално е български отбор да разчита предимно на родни футболисти

Виктор Попов, който подписа договор с Арда Кърджали преди около месец, застана пред камерата на ARDATV за да разкаже, защо е приел офертата, интересни неща около неговия живот, както и какви са целите, които иска да постигне с тима.

„Чувствам се много добре. Момчетата са много добре настроени. Смятам, че бързо се сработих с колектива, понеже с повечето от тях се познаваме много добре. Играл съм срещу някои от тях, а с други съм бил заедно в младежкия и мъжкия национален отбор. В началото ми беше малко странно, но хубавото е, че се познавам с доста от момчетата и отборът на Арда разчита доста на български футболисти. Ако не се лъжа сега в отбора има само трима чужденци. Това е похвално за български отбор да разчита предимно на български футболисти“, започна Виктор Попов.

Защитникът говори за престоя си в Полша, където игра за Корона Киелце: