От Дери Сити съобщиха, че стадионът за реванша с ЦСКА е почти запълнен

Съперникът на ЦСКА в Лига Европа – Дери Сити, почти разпродаде билетите за реванша между двата отбора от първия квалификационен кръг във втория по сила европейски клубен турнир.

Северноирландците обявиха, че вече е запълнен над 75% от капацитета на стадион „Райън Макбрайд Брандиуел“.

Интересното е, че стадионът, който е с капацитет от 6300 места, е с ново тревно покритие, което ще дебютира именно в мача срещу ЦСКА на 16 юли.

„Бонбонените райета“, както е прякорът на Дери, съобщиха, че един от секторите – Terrace, няма да бъде отворен за мача с ЦСКА