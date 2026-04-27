Локомотив (София) и Септември не се победиха в столично дерби

Локомотив София и Септември София завършиха 1:1 в среща от 31-ия кръг на Първа лига. Домакините поведоха рано в резултата, но гостите стигнаха до изравняване през втората част.

„Железничарите“ откриха още в 10-ата минута. Спас Делев проби по левия фланг и подаде към Доминик Янков, чийто удар след рикошет в Доминик Ивкич се озова във вратата на Янко Георгиев за 1:0.

В 24-ата минута Едни Рибейро реализира след центриране на Матео Стаматов, но попадението бе отменено заради засада при подаването на Бертран Фурие. Малко преди почивката Стаматов стреля от пряк свободен удар, но не намери целта.

След паузата Септември наложи натиск. В 50-ата минута Николас Фонтейн изведе Шутен на стрелкова позиция, но Мартин Величков се намеси решително.

Изравняването дойде в 53-ата минута. След центриране от корнер Доминик Ивкич свали топката към Валантайн Озорнвафор, който с ефектен ножичен удар реализира за 1:1.

До края на срещата домакините потърсиха нов гол. Спас Делев отправи опасен удар, спасен от вратаря на гостите, а в 89-ата минута резервата Емил Геров стреля от дистанция, но право в ръцете на Георгиев. Това се оказа и последната по-интересна ситуация в двубоя на стадион „Локомотив“.



