Станислав Генчев напуска Локомотив (София)

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев говори пред журналисти след равенството 1:1 срещу Септември (София) в двубой от 31-ия кръг на Първа лига. Младият специалист заяви, че това е последният му мач начело на „железничарите“.

„Доволен съм от старанието и желанието. Падна настроението, след като не се класирахме в топ 8. Днес липсваха и головите положения. Резултатът е справедлив. В следващите мачове съм сигурен, че футболистите ще покажат качествата си. Пожелавам им успех, защото напускам Локомотив (София). Взех това решение, след като не успяхме да се класираме за топ 8“, коментира Генчев.