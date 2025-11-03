БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив София победи Берое след девет поредни мача без успех

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:10 мин.
Спорт
Запази

Столичният тим записа първа победа в Първа лига от 10-и август насам, когато отново като гост надигра Ботев Пд.

първа лига берое стара загора локомотив галерия
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Локомотив София прекъсна серията си от девет поредни мача без победа. Столичани победиха като гост Берое Стара Загора с 3:1 в среща от 14-ия кръг на Първа лига.

Двата тима не успяха да си отбележат гол през първото полувреме, в което гостите имаха повече положения пред вратата на съперника. Четири минути след подновяване на играта Локомотив стигнаха до попадение, след като Факундо Константини си отбеляза автогол, а в 62-та минута Патрик-Габриел Галчев удвои предината. Йесид Валбуена реализира в 77-та минута и намали изоставането на Берое. До края на срещата старозагорци потърсиха изравняване и хвърлиха всички сили напред. Дълбоко в добавеното време вратарят Артур Мота се включи при изпълнение на ъглов удар, но Локомотив отне и организира бърза атака, при която Райън Бидунга пробяга почти целия терен, за да намери Октавио в наказателното поле и бившият играч на Берое оформи крайното 1:3.

Така Берое продължава да няма победа вече в четвърти порден двубой, а от своя страна Локомотив прекъсна серията си от девет мача без успех.

Преди първия съдийски сигнал играчите на домакините позираха с фланелката на своя съотборник Викторио Вълков, който получи тежка контузия в последното домакинство срещу Монтана (1:1) и ще отсъства от терените над половин година.

Гостите започнаха по-активно двубоя и до 15-та минута имаха три удара в очертанията на вратата. Спас Делев изпълни пряк свободен удар в 7-та минута, който бе спасен от Артур Мота.

Вратарят на старозагорци се намеси още два пъти след удари на Кауе Карузо и Красимир Станоев, като втората ситуация бе далеч по-опасна. Ангел Лясков проби и намери своя съотборник, който шутира в долния ляв ъгъл на Берое, но Мота успя да улови.

В 24-та минута отново Локомотив създаде опасност, след като Спас Делев се озова на стрелкова позиция в наказателното поле на съперника и потърси далчения ъгъл с техничен удар, но отново Артур Мота предотврати откриването на резултата.

Две минути по-късно дойде и първият точен удар в сметката на домакините, след като Алехандро Масого шутира от границата на пеналта, но Александър Любенов изби в корнер.

Йесид Валбуена пое топката в 40-та минута, напредна и стреля много опасно, но вратарят на Локомотив отново се справи добре.

На почивката наставникът на старозагорци Алехандро Сагера пусна в игра голмайстора на тима Алберто Салидо, който доскоро бе контузен, но това не даде ефект и гостите продължиха да бъдат по-активни на терена.

Локомотив успя да открие резултата само четири минути след подновяване на играта, след като Патрик-Габриел Галчев проби в наказателното поле и намери Кауе Карузо, който пусна топката към вратата, а Факундо Костантини не успя да я изчисти добре и тя попадна в собствената му мрежа – 0:1.

В 53-та минута Красимир Станоев бе изведен на чиста позиция от Ангел Лясков, но не успя да преодолее Артур Мота.

Локомотив продължи да притиска съперника и създаде още положения, с които можеше да удвои своята предина. Феновете на домакините пък скандираха „оставка“ по адрес на старши треньора Алехандро Сагера.

Кауе Карузо проби по левия фланг в 62-та минута и центрира в наказателното поле на Берое, където топката достигна до Патрик-Габриел Галчев. Играчът на Локомотив прати топката за втори път в мрежата на Берое с плътен удар – 0:2.

Домакините успяха да стигнат до попадение в 77-та минута, когато Алберто Салидо предостави за Йесид Валбуена с едно докосване. Колумбиецът прати топката в мрежата след техничен удар в далчения ъгъл – 1:2

Берое опита да изравни резултата и притисна съперника в оставащите минути до края, но разчиташе предимно на центрирания в наказателното поле на столичани.

В 89-та минута Кайо Лопес намери очертанията на вратата с хубав удар от границата на пеналта, но Любенов спаси.

Натискът на домакините продължи, но вместо да отбележат, те получиха нов гол. Дълбоко в добавеното време вратарят Артур Мота се включи при изпълнение на ъглов удар, но Локомотив отне и организира бърза атака, при която Райън Бидунга пробяга почти целия терен, за да намери Октавио в наказателното поле и бившият играч на Берое оформи крайното 1:3.

По този начин Берое заема 11-о място в класирането с актив от 14 точки, а столичния Локомотив се изкачи на 8-а позиция с 16 пункта.

В следващия кръг на 8 ноември Генчев и компания приемат Ботев Враца в "Надежда", а Берое на Алехандро Сагерас има визита на Локомотив Пд.

Свързани статии:

Първа лига: Берое Стара Загора - Локомотив Сф 1:3 (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Берое Стара Загора - Локомотив Сф 1:3 (ГАЛЕРИЯ)
Локомотив Сф победи като гост Берое с 3:1 в двубой от 14-ия кръг на...
Чете се за: 00:07 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив София #ПФК Берое Стара Загора

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Над 360 000 българи работят след пенсия
1
Над 360 000 българи работят след пенсия
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата
2
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на...
Пускат парното в София във вторник
3
Пускат парното в София във вторник
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
4
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
5
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега
6
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Български футбол

Даниел Наумов е със съмнения за мозъчно сътресение
Даниел Наумов е със съмнения за мозъчно сътресение
Тодор Симов: Много добре се бяхме подготвили как да противодействаме на ЦСКА 1948 Тодор Симов: Много добре се бяхме подготвили как да противодействаме на ЦСКА 1948
Чете се за: 00:57 мин.
Христо Стоичков претъпя операция на рамото Христо Стоичков претъпя операция на рамото
Чете се за: 00:40 мин.
Иван Стоянов: Трябва да се вдигнем по най-бързия начин Иван Стоянов: Трябва да се вдигнем по най-бързия начин
Чете се за: 01:00 мин.
Димитър Евтимов: Във Враца си върнаха любовта към футбола Димитър Евтимов: Във Враца си върнаха любовта към футбола
Чете се за: 00:52 мин.
Ботев Враца спъна ЦСКА 1948 след геройски изяви на Димитър Евтимов Ботев Враца спъна ЦСКА 1948 след геройски изяви на Димитър Евтимов
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет: На фокус Бюджет 2026
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет:...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в Бояна "България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в Бояна
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Забележителна ангажираност" на Украйна към присъединяването й към ЕС "Забележителна ангажираност" на Украйна към присъединяването й към ЕС
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Средновековна кула в центъра на Рим се срути - един загина
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Писмо в бутилка: В Австралия намериха 2 писма от Втората световна...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Валежи в цялата страна около обяд и чувствително застудяване днес
Чете се за: 02:00 мин.
Времето
Добрин Иванов, АИКБ: Бюджет 2026 е счетоводна гимнастика без...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ