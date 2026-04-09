Локомотив (София) с обрат срещу Берое

Локомотив София стигна до обрат и победи Берое с 2:1 в среща от 29-ия кръг на Първа лига. Столичният тим изоставаше в резултата на почивката след попадение на Давид Валверде, но след паузата успя да пречупи съперника с голове на Спас Делев и появилия се от пейката Адил Тауи.

С този успех „червено-черните“ събраха 37 точки и заемат деветото място, като запазват шансове да се преборят за място в топ 8 кръг преди края на редовния сезон. Берое остава в опасната зона на 14-а позиция с актив от 22 точки.

Домакините стартираха по-активно и още в началото Спас Делев отправи опасен удар, но вратарят Артур Мота се намеси решително. Постепенно гостите изравниха играта и погледнаха по-смело в атака, като Хуанка Пинеда също беше близо до гол, но Мартин Величков реагира добре.

В средата на първата част Локомотив пропусна отличен шанс да поведе – Кауе Карузо се озова сам срещу вратаря, но не успя да завърши ситуацията, а при добавката Доминик Янков също не намери път към мрежата.

В заключителните минути преди почивката Берое беше по-настоятелен и след пропуск на Валбуена в 41-ата минута, само миг по-късно стигна до гол. Пинеда проби по фланга и подаде към Давид Валверде, който отблизо реализира за 0:1.

След почивката Локомотив промени облика си и стигна до пълен обрат. В 57-ата минута Реян Даскалов поправи грешката си от първата част, като центрира прецизно към Спас Делев, който с ефектен плонж с глава изравни резултата.

Победният гол падна в 83-ата минута, когато резервата Адил Тауи се разписа при дебюта си, засичайки подаване на Кауе Карузо и донесе трите точки на своя тим.

