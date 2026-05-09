Локомотив София заслужи точка срещу Монтана

Монтана пропусна отлична възможност да намали изоставането си в битката за спасение, след като завърши 2:2 у дома срещу Локомотив София в двубой от 34-ия кръг на Първа лига. Така тимът от Северозапада остава на последното 16-о място с актив от 23 точки и продължава да изостава на пет от Септември София, който заема позицията за бараж. Столичните „железничари“ са 11-и с 43 точки, като записаха трето равенство в последните си четири срещи.

Сценарият на мача напомни последните двубои и на двата тима. Монтана отново изпусна аванс от два гола, както се случи и срещу Берое, докато Локомотив София за втори пореден мач стигна до 2:2, след като преди дни направи същото и срещу Ботев Враца.

Монтана започна срещата с висока преса и още в началните минути стигна до откриване на резултата. Александър Тодоров проби по левия фланг, комбинира с Балде и остана сам срещу вратаря Любенов, но вместо да стреля, подаде към Умаро Балде, който без проблем реализира на празна врата за 1:0.

Малко по-късно Борис Димитров отправи опасен диагонален удар, спасен от Любенов, но в 23-ата минута домакините удвоиха аванса си. Димитров премина през двама защитници и подаде към Коконов, който отблизо се разписа за 2:0.

Натискът на „железничарите“ даде резултат в 63-ата минута. След свалена топка от Бидунга, Адил Тауи отправи красив удар, който не остави шансове на Марсио Роса и върна интригата в мача.

В 80-ата минута Спас Делев беше близо до изравняването, но стражът на Монтана излезе смело и предотврати гола, макар да пострада при ситуацията. Пет минути преди края обаче Локомотив все пак стигна до 2:2. Делев получи подаване от Лясков, преодоля Жоржиньо и стреля в гредата, а при добавката Минчев беше най-съобразителен и прати топката в мрежата.

Монтана можеше да измъкне победата почти веднага след това, но Божидар Кацаров се намеси решително пред голлинията и спря сигурен гол след опасна атака на домакините. Така двата отбора поделиха точките след драматичен и изпълнен с обрати двубой.