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Лориен се справи с Ланс в Лига 1

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Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
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Първи успех за тима от началото на сезона във френското първенство.

Лориен се справи с Ланс в Лига 1
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Лориен постигна първа победа за сезона във френското първенство по футбол, след като спечели с минималното 1:0 срещу Ланс в мач от третия кръг. Така Лориен се изкачи на седмо място с четири точки, колкото имат още Троа, Рен и Париж ФК.

Лориен отправи само три точни удара, но един от тях влезе в мрежата на домакините. В 54-ата минута Мамаду Коне получи подаване от Панос Кацерис в наказателното поле и 19-годишният нападател от Кот Д'Ивоар вкара гол в шестия си мач в професионалния футбол.

Коне пристигна в Лориен преди точно една година от Африка Фуут, а през миналия сезон записа пет мача и два гола. За втория отбор той изигра 24 двубоя и се разписа девет пъти.

Ланс, който завърши с човек по-малко след втори жълт картон на Сюлейман Санян в добавеното време, допусна второ поражение и изостава с една точка на деветата позиция.

Първенство на Франция по футбол, срещи от третия кръг в Лига 1:

#Лига 1 2026/2027 #ФК Лориен #ФК Ланс

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