БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 00:27 мин.
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лос Анджелис 2028 е голямата цел пред българския батут, София приема световното догодина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

От федерацията обявиха амбиции за четири квоти за Олимпиадата и отчетоха два бронза от Евро 2026

Лос Анджелис 2028 е голямата цел пред българския батут, София приема световното догодина
Снимка: БТА
Слушай новината

Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година са основната цел пред българските състезатели по скокове на батут, а София ще бъде домакин на Световното първенство за мъже и жени догодина. Това обяви президентът на Българската федерация Стоян Димитров по време на пресконференция.

Наскоро 13 български състезатели участваха на Европейското първенство в Портимао, където националният тим завоюва два бронзови медала. Христина Пенева пък си осигури квота за Европейските игри в Истанбул през 2028 година.

"Постигнатото е добро, но очаквахме повече. При девойките имахме амбиции за златни медали, но те не успяха да ги реализират. По-опитните състезатели обаче се представиха стабилно и постигнаха резултати“, коментира Димитров.

Той подчерта, че през настоящия сезон предстои и Световно първенство в Китай, но основният фокус остава върху олимпийската квалификация. След като България не успя да излъчи участник за Париж 2024, сега амбицията е страната ни да има четирима представители в Лос Анджелис.

Президентът на федерацията акцентира и върху финансовите предизвикателства пред спорта у нас, като подчерта, че развитието му се осигурява основно чрез собствени приходи.

Състезателите Марияна Узунова и Христина Пенева изразиха задоволство от представянето си на европейското първенство, въпреки трудните условия и сериозната конкуренция. Пенева допълни, че се възстановява от травма и предстои да премине медицински прегледи, за да възобнови пълноценни тренировки.

Помощник-треньорът Юлиян Георгиев също даде положителна оценка за изявите на отбора, като отбеляза, че има потенциал за още по-добри резултати.

Очаква се към националния тим да се присъедини и Екатерина Кулешова, която вече има български паспорт и може да дебютира за страната ни през лятото. Плановете са тя да участва в синхронните скокове заедно с Христина Пенева.

#Лос Анджелис 2028

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ