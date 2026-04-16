Лос Анджелис 2028 е голямата цел пред българския батут, София приема световното догодина

Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година са основната цел пред българските състезатели по скокове на батут, а София ще бъде домакин на Световното първенство за мъже и жени догодина. Това обяви президентът на Българската федерация Стоян Димитров по време на пресконференция.

Наскоро 13 български състезатели участваха на Европейското първенство в Портимао, където националният тим завоюва два бронзови медала. Христина Пенева пък си осигури квота за Европейските игри в Истанбул през 2028 година.

"Постигнатото е добро, но очаквахме повече. При девойките имахме амбиции за златни медали, но те не успяха да ги реализират. По-опитните състезатели обаче се представиха стабилно и постигнаха резултати“, коментира Димитров.

Той подчерта, че през настоящия сезон предстои и Световно първенство в Китай, но основният фокус остава върху олимпийската квалификация. След като България не успя да излъчи участник за Париж 2024, сега амбицията е страната ни да има четирима представители в Лос Анджелис.

Президентът на федерацията акцентира и върху финансовите предизвикателства пред спорта у нас, като подчерта, че развитието му се осигурява основно чрез собствени приходи.

Състезателите Марияна Узунова и Христина Пенева изразиха задоволство от представянето си на европейското първенство, въпреки трудните условия и сериозната конкуренция. Пенева допълни, че се възстановява от травма и предстои да премине медицински прегледи, за да възобнови пълноценни тренировки.

Помощник-треньорът Юлиян Георгиев също даде положителна оценка за изявите на отбора, като отбеляза, че има потенциал за още по-добри резултати.

Очаква се към националния тим да се присъедини и Екатерина Кулешова, която вече има български паспорт и може да дебютира за страната ни през лятото. Плановете са тя да участва в синхронните скокове заедно с Христина Пенева.