Над 27 млн. евро са одобрените средства от ММС за спортните федерации

27 349 550 евро са одобрените средства от Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане на спортните федерации по програмите за олимпийска подготовка, спорт за високи постижения и кадрово осигуряване.

По програмата за олимпийска подготовка са финансирани 16 федерации с 15 170 540 евро, по програмата за спорт за високи постижения – 44 федерации с 7 721 500 евро, а по програмата за кадрово осигуряване – 55 федерации с 4 457 510 евро.